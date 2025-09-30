Aeroporto Santos Dumont é fechado após vazamento de óleo na pista e afeta dezenas de voos Até o momento, mais de 40 voos foram cancelados e outros 10 foram alternados para o Galeão

Voos foram cancelados e partidas estão atrasadas no Santos Dumont Reprodução / RECORD

As operações de pouso e decolagem no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, foram suspensas na manhã desta terça-feira (30) devido a um vazamento de óleo na pista. O incidente ocorreu durante a madrugada, quando um veículo que realizava inspeção preventiva derramou óleo próximo à cabeceira — área crítica para aterrissagens e decolagens.

A Infraero informou que equipes de manutenção foram acionadas imediatamente para realizar a limpeza e garantir a segurança das operações. Por volta das 8h20, os trabalhos ainda estavam em andamento, com previsão de liberação da pista nas próximas horas.

Até o momento, foram registrados:

23 voos de partida cancelados

23 voos de chegada cancelados

10 voos alternados para o Aeroporto Internacional do Galeão

Voos foram cancelados e partidas estão atrasadas no Santos Dumont Reprodução / RECORD

O Notam (aviso aos aeronavegantes) já foi publicado, e os passageiros enfrentam filas no saguão do terminal à espera de atualizações. A situação também impactou voos em outros aeroportos, como Congonhas, em São Paulo, que aguardava pousos vindos do Santos Dumont.

A Infraero ainda não divulgou previsão oficial para a retomada completa das operações. Passageiros afetados devem procurar suas companhias aéreas para reacomodação ou reembolso, conforme determina a Resolução 400 da ANAC.