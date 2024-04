Afetado pela onda de calor, Rio registra 50°C de sensação térmica às 9h deste sábado (16) O calorão já esperado para o último fim de semana do verão levou os banhistas a lotarem as praias nesta manhã

Afetado pela onda de calor que atinge parte do país, o Rio de Janeiro bateu 50 °C de sensação térmica no bairro de Santa Cruz, na zona oeste, às 9h deste sábado (16).

Nesse mesmo horário, a maior temperatura registrada foi na Barra da Tijuca, na mesma região: 34,3 °C, de acordo com informações do COR (Centro de Operações do Rio).

O calorão já esperado para o último fim de semana do verão levou os banhistas a lotarem as praias nesta manhã.

Para domingo (17), a previsão é de que a temperatura continue em elevação, com termômetro perto dos 40 °C, segundo o Sistema Alerta Rio.

"As temperaturas estarão elevadas, principalmente no domingo e na segunda-feira, onde podem ficar próximas dos 40 °C e as sensações térmicas podem passar dos 50 °C em alguns pontos da cidade. Por isso é muito importante que a população mantenha-se hidratada e evite exposição ao sol no horário entre 10h e 17h", explicou a meteorologista Raquel Franco.

Segundo o @AlertaRio, até o momento, a maior temperatura foi registrada, às 09h05, na Barra/Riocentro (34,3°C). A maior sensação térmica foi registrada, às 9h, em Santa Cruz (50,5°C). #CORInforma #temporj pic.twitter.com/Mu0KQ6rAun — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 16, 2024

Na sexta-feira (15), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) incluiu o estado do Rio no alerta amarelo, devido à onda de calor que atinge o Sudeste do país e deve manter a temperatura 5 °C acima da média, por dois ou três dias consecutivos.

Ontem, o bairro de Guaratiba, também na zona oeste, registrou sensação térmica de 57,5 °C, às 10h35.

Tempo deve mudar a partir de terça (19)

O tempo deve mudar a partir da próxima terça-feira (19), quando a passagem de uma frente fria em alto mar provocará instabilidades, com aumento da nebulosidade e previsão de pancadas de chuva moderadas isoladas.

