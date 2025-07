Agente da FAB morre após ser baleado durante tentativa de assalto na Avenida Brasil, no Rio Anderson de Castro Dias, de 51 anos, foi atingido por, pelo menos, cinco disparos no peito e na pelve Rio de Janeiro|Do R7 12/07/2025 - 11h25 (Atualizado em 12/07/2025 - 11h25 ) twitter

Reprodução / Polícia Militar

Um agente da FAB (Força Aérea Brasileira) morreu após uma tentativa de assalto, na noite desta sexta-feira (11), na Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, zona norte do Rio de Janeiro.

Anderson de Castro Dias, de 51 anos, foi surpreendido por criminosos e atingido por, pelo menos, cinco disparos no peito e região da pelve.

Segundo a Polícia Militar, agentes do BPVE (Batalhão de Vias Expressas) foram verificar uma ocorrência de homicídio, no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste do Rio. Chegando ao local, eles constataram a morte do agente.

A ocorrência segue em andamento na 40ª DP (Honório Gurgel).

