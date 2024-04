Agentes do BRT Seguro são atropelados por carro oficial da Alerj no corredor Transbrasil, no Rio De acordo com a Seop, um comboio com quatro veículos transitava irregularmente na pista exclusiva dos ônibus articulados

Agentes foram atropelados na via exclusiva do BRT Agentes foram atropelados na via exclusiva do BRT (Reprodução/Seop)

Dois agentes municipais foram atropelados no corredor Transbrasil, na altura da estação Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (15), por carros oficiais da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio).

Segundo a Seop (Secretaria de Ordem Pública), os agentes do BRT Seguro patrulhavam a área de motocicleta quando foram atingidos por um dos quatro veículos do comboio, que transitava irregularmente na via exclusiva do BRT.

Com ferimentos leves, as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde receberam atendimento.

O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina). A polícia ainda vai ouvir testemunhas e vítimas, além de analisar câmeras de segurança, para concluir a investigação.

A Alerj ainda não se posicionou sobre o caso.