Alerj derruba veto de Castro e passa gestão do Sambódromo para o governo do RJ O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse ter ficado surpreso e que irá recorrer da decisão na Justiça Rio de Janeiro|Do R7 01/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h21 )

Sambódromo deverá ser administrado pelo governo do estado Alexandre Macieira/ Riotur

A gestão do Sambódromo deverá ser transferida da Prefeitura do Rio para o governo do estado após decisão da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

Na segunda-feira (30), a maioria dos parlamentar votou pela derrubada do veto do governador Cláudio Castro à proposta de transferir a administração do palco do Carnaval para o estado.

O projeto de lei é de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Entre as justificativas, o parlamentar alegou que o Carnaval tem que ser patrimônio de todo estado, e não somente da capital fluminense.

“A matéria é absolutamente constitucional. Aquele território é do estado do Rio. O Sambódromo foi construído com recursos do governo do estado. Este importante espaço turístico deve, inclusive, ser utilizado para outras atividades. O objetivo, com a gestão estadual, é transformá-lo em um equipamento de fomento às diversas manifestações culturais, artísticas e religiosas”, disse.

Segundo a Alerj, a gestão do Sambódromo estava sob responsabilidade da prefeitura por força do decreto-lei 224/75, que passava para o município a gestão de todos os imóveis da região da Cidade Nova que pertenciam à antiga prefeitura do Distrito Federal ou ao antigo Governo do Estado do Guanabara.

Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse ter tomado um “susto” com a decisão de estadualizar o Sambódromo e afirmou que irá recorrer na Justiça.

“Em tempo: gostaria de destacar aqui que o governador Cláudio Castro vetou esse delírio. Ele sabe que tem coisas mais importantes para cuidar. Sabe também o quanto as prefeituras da baixada e do interior precisam dos milhões que essa turma quer que gaste com Carnaval! pobre estado do Rio”, escreveu em uma postagem.

