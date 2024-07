Alexandre Ramagem oficializa, nesta segunda-feira, candidatura no Rio No sábado (20), o prefeito Eduardo Paes teve sua candidatura à reeleição formalizada na convenção municipal do PSD

Rio de Janeiro|Do R7 22/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 09h48 ) ‌



