Analista do TCE-RJ é encontrada morta dentro de casa; polícia suspeita de feminicídio O corpo dela será enterrado no Cemitério da Cacuiua, na Ilha do Governador, na capital, nesta segunda-feira (22)

Karen foi encontrada morta em casa (RECORD)

A analista do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado) Karen Mancini, de 39 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Lumiar, na região serrana do Rio de Janeiro, no sábado (20).

O corpo dela será enterrado no Cemitério da Cacuiua, na Ilha do Governador, na capital, nesta segunda-feira (22).

O companheiro de Karen, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à 151ª DP (Nova Friburgo), por policiais militares. Ele foi ouvido na delegacia e liberado.

A Polícia Civil investiga o caso e considera a hipótese de feminicídio. De acordo com as primeiras informações, Karen tinha uma medida protetiva contra o companheiro desde novembro de 2023.

O laudo do IML (Instituto Médico-Legal) apontou traumatismo craniano como a causa da morte, segundo informações da RECORD.





