Rio deve ter redução de temperatura com passagem de frente fria nesta quarta (15)

Além de trazer a chuva após 17 dias, a passagem de uma frente fria deve reduzir a temperatura no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (15). Segundo o Sistema Alerta Rio, a mínima prevista é de 17 °C e a máxima, de 26 °C. O céu deve ficar nublado, com previsão de ventos moderados a fortes e possibilidade de chuva fraca isolada a qualquer momento do dia.

No entanto, os termômetros devem voltar a subir na quinta-feira (16). De acordo com os meteorologistas, a previsão é de chuviscos e chuva fraca até o fim da manhã. A partir da tarde, não deve chover.

A temperatura volta a ficar estável na sexta (17), com predomínio do céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A mínima é de 20 °C e máxima de 35 °C.

Alerta de ressaca

A Marinha emitiu um alerta de ressaca, que começa a partir de quinta-feira e vai até o próximo sábado (18). A recomendação é evitar banho de mar e seguir as orientações do Corpo de Bombeiros.

Onda de calor

Na semana passada, um sistema de alta pressão foi responsável por inibir a formação de nuvens de chuva no Sudeste do país. No último fim de semana, os termômetros chegaram a marcar 38°C.