Após 48 horas, sistema de abastecimento de água da região metropolitana do Rio volta a operar Segundo o governo do estado, o fornecimento do serviço será retomado de forma gradual aos municípios afetados

Rio de Janeiro|Do R7, com Agência Brasil 06/04/2024 - 12h29 (Atualizado em 09/04/2024 - 12h53 )

