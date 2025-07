Após furtos, Rio começa a testar trocas de tampas de bueiros de ferro por plástico Segundo a Secretaria de Conservação, cada ralo de metal custa cerca de R$ 300 aos cofres públicos Rio de Janeiro|Raphael Lacerda*, do R7 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

Período de testes dos novos bueiros deve durar seis meses Hector Santos/Secretaria de Conservação

Um teste está em andamento do Rio de Janeiro para substituir bueiros de ferro por polietileno. Desde o mês passado, a prefeitura instalou ao menos dez grelhas e uma tampa circular em diferentes pontos da cidade para avaliar o desempenho do material.

Segundo o secretário municipal de Conservação, Diego Vaz, a medida tem o objetivo de combater furtos e reduzir a quantidade de reposição. A rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, zona norte, foi a primeira a receber as unidades.

“O intuito disso é diminuir a quantidade de trocas de material ferroso, principalmente porque a gente tem uma quantidade absurda de furtos na cidade do Rio. Tivemos que estudar um material que pudesse ter a mesma resistência que o ferro, mas sem valor comercial na venda para ferros-velhos irregulares”, explicou Vaz.

O polietileno é uma espécie de plástico altamente resistente. De acordo com o secretário, o novo modelo é 30% mais caro do que o de ferro e aguenta até 25 toneladas. O período de testes dos bueiros de polietileno deve durar seis meses.

‌



“Funcionando bem, é o tempo que a gente tem para preparar a licitação, colocar as especificações técnicas e todos os outros trâmites processuais. A ideia é testar, ver se o material realmente consegue resistir e se não houve furto. Tendo esse sucesso, vamos colocar a licitação”, detalhou o secretário de Conservação.

A grelha de ferro pesa aproximadamente 35 kg e custa cerca de R$ 300 aos cofres públicos. O R7 apurou que o quilo do material é comprado por, em média, R$ 0,80 em ferros-velhos. Isso significa que os ralos furtados são revendidos na faixa de R$ 20.

‌



Somente no primeiro semestre de 2025, a prefeitura precisou substituir 348 grelhas de escoamento. No entanto, o número não leva em consideração apenas os furtos: vandalismo e quebras em geral não foram descartados no levantamento da secretaria.

O Recreio dos Bandeirantes lidera os dados, com 83 reposições desde janeiro. Na sequência, Barra da Tijuca (70), Taquara (67), Ramos (66) e Campo Grande (62).

‌



*Sob supervisão de Bruna Oliveira

