Após reclamações, Prefeitura do Rio abre dois postos de atendimento do Jaé nesta terça Outras três unidades, incluindo um super posto, serão abertas ao longo desta semana Rio de Janeiro|Do R7 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 )

Novo sistema de bilhetagem será exclusivo na capital a partir de 2 de agosto Reprodução/R

A prefeitura do Rio de Janeiro abre nesta terça-feira (24) mais dois pontos de atendimento do Jaé, novo sistema de bilhetagem nos transportes públicos municipais.

Os postos ficam localizados na Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro, na zona norte, e na rua Dona Mariana, 48, em Botafogo, zona sul da cidade.

Os horários de funcionamento das unidades também foram ampliados. Agora, os atendimentos são feitos de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h.

As medidas foram implementadas após uma série de reclamações sobre filas e longa espera nas lojas do Jaé.

As mudanças foram anunciadas durante coletiva de imprensa nessa segunda-feira (23) pelo vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e pela secretária de transportes, Maína Celidonio.

Além de Botafogo e Engenho de Dentro, o executivo carioca abriu nessa segunda um super posto no clube do Servidor, na Cidade Nova, região central. Segundo a prefeitura, o local possui alta capacidade de atendimentos simultâneos.

Outras três unidades, incluindo um super posto, serão abertas ao longo desta semana. Veja os endereços:

Madureira — Shopping São Luiz — av. Ministro Edgard Romero, 81 — Madureira (A partir de quarta-feira (25). Apenas gratuidades)

— Shopping São Luiz — av. Ministro Edgard Romero, 81 — Madureira (A partir de quarta-feira (25). Apenas gratuidades) Vila Olímpica de Deodoro — estrada do Camboatá, S/N- Deodoro — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h (a partir de quinta-feira (26).

— estrada do Camboatá, S/N- Deodoro — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h (a partir de quinta-feira (26). Arena Jovelina Pérola Negra — praça Ênio, S/N, Pavuna — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h (a partir de sexta-feira 27/06).

Agora vai?

O novo sistema de bilhetagem eletrônica carioca foi anunciado pelo prefeito Eduardo Paes em julho de 2023. Meses depois, o serviço já funcionava nos BRTs, VLTs, ônibus municipais e nas vans, em conjunto com o RioCard, atual responsável pelo serviço.

Inicialmente, a previsão era de que o Jaé passasse a operar de forma exclusiva na cidade a partir de fevereiro de 2024. No entanto, de lá para cá, a decisão foi adiada por quatro vezes.

A prefeitura bateu o martelo no último dia 12 e anunciou um novo prazo para a operação exclusiva do Jaé: 5 de julho para gratuidades (idosos, estudantes e portadores de necessidades especiais) e 2 de agosto para todos os usuários.

Serviço:

Unidades de atendimento:

Campo Grande — rua Aurélio de Figueiredo, 41, loja D — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

— rua Aurélio de Figueiredo, 41, loja D — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h Centro 1 CASS (sede da Prefeitura) — rua Ulysses Guimarães, 2-14 – Cidade Nova — Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 17h

— rua Ulysses Guimarães, 2-14 – Cidade Nova — Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 17h Centro 2 - rua Ulysses Guimarães, 16, loja A (em frente ao metrô da Estácio) — Estácio — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

- rua Ulysses Guimarães, 16, loja A (em frente ao metrô da Estácio) — Estácio — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h Terminal BRT Alvorada — av. das Américas, s/nº — Barra da Tijuca - Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

— av. das Américas, s/nº — Barra da Tijuca - Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h Terminal BRT Jardim Oceânico — av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

— av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h Terminal BRT Paulo da Portela Madureira — rua Padre Manso, s/nº, EF 203 — Madureira (a partir de quarta-feira 25/06 atendimento apenas para o público geral) — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

— rua Padre Manso, s/nº, EF 203 — Madureira (a partir de quarta-feira 25/06 atendimento apenas para o público geral) — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h Madureira — Shopping São Luiz — av. Ministro Edgard Romero, 81 — Madureira (Apenas gratuidades) — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h (a partir de quarta-feira 25/06)

— Shopping São Luiz — av. Ministro Edgard Romero, 81 — Madureira (Apenas gratuidades) — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h (a partir de quarta-feira 25/06) Santa Cruz — rua Felipe Cardoso, s/nº — Santa Cruz — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

— rua Felipe Cardoso, s/nº — Santa Cruz — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h Terminal BRT Deodoro — estrada do Camboatá, 46, Deodoro — aberta até quarta-feira 25/06 das 7h às 19h. Será transferida para o Super Posto da Vila Olímpica de Deodoro

— estrada do Camboatá, 46, Deodoro — aberta até quarta-feira 25/06 das 7h às 19h. Será transferida para o Super Posto da Vila Olímpica de Deodoro Terminal Pingo D’Água — estrada da Pedra Guaratiba — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

— estrada da Pedra Guaratiba — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h Taquara — av. Nelson Cardoso, 905 — loja 107, Taquara — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

— av. Nelson Cardoso, 905 — loja 107, Taquara — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h Terminal Gentileza — avenida Francisco Bicalho, São Cristóvão, Loja 32 (Sem retirada de cartão) — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

— avenida Francisco Bicalho, São Cristóvão, Loja 32 (Sem retirada de cartão) — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h Nave do Conhecimento Padre Miguel — rua Bom Sossego, 380 — Horário de Funcionamento: de segunda a sábado das 7h às 19h

