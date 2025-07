Ataque a tiros em bar na Baixada Fluminense deixa dois mortos e dois feridos Os baleados foram socorridos e levados ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias Rio de Janeiro|Do R7 19/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 10h37 ) twitter

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso Reprodução/ Polícia Civil

Um ataque a tiros em um bar na Vila Rosário, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deixou dois mortos e dois feridos neste sábado (19).

Uma das vítimas foi identificada como Miguel Angelo Contani, de 50 anos, segundo a Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o outro homem.

A Polícia Militar também foi acionada. Segundo os militares, os baleados que sobreviveram ao ataque foram socorridos e levados ao Hospital Adão Pereira Nunes, na mesma região.

A DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) abriu uma investigação sobre o caso. A autoria e a motivação para o crime ainda são desconhecidos.

