Baleia é encontrada morta e encalhada na Praia da Barra, no Rio de Janeiro

Baleia é encontrada morta e encalhada na Praia da Barra, no Rio

Um macho jovem de baleia jubarte foi encontrado morto e em estado de decomposição avançada na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (7).

Os Bombeiros foram acionados e isolaram a área, na altura do posto 8, conduzindo a remoção junto à Comlurb e especialistas.

O corpo, de aproximadamente 6 metros, demorou 4 horas para ser retirado e foi levado ao aterro sanitário de Seropédica.

Segundo biólogos da UERJ, o animal provavelmente se perdeu durante a migração.

