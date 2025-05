Batida entre dois ônibus e BRT deixa feridos na avenida Brasil Vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro Rio de Janeiro|Do R7 27/05/2025 - 19h13 (Atualizado em 27/05/2025 - 19h13 ) twitter

Vítimas foram levadas para o Hospital Souza Aguiar, no centro Reprodução/Record Rio

Ao menos três passageiros ficaram feridos após uma batida entre dois ônibus e um articulado do BRT, no fim da tarde desta terça-feira (27), na pista do sentido Santa Cruz da Avenida Brasil, altura da Fiocruz, zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Os quadros de saúde não foram divulgados.

A pista do BRT e a faixa seletiva ficaram parcialmente interditadas devido ao acidente. Por volta das 18h20, havia registro de congestionamento na região.

Um dos coletivos fazia a linha 369 (Bangu - Candelária). O outro partiu do centro da cidade em direção a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em entrevista à RECORD, um dos motoristas afirmou ter sido fechado por um taxista, que fugiu do local.

