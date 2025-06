Bicheiro Marcelo Cupim é preso na zona oeste do Rio pela morte de filho de Piruinha Segundo investigações, crime foi motivado por uma disputa pelo controle de pontos de jogo do bicho Rio de Janeiro|Do R7 30/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h37 ) twitter

O Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar cumprem, nesta segunda-feira (30), um mandado de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão contra investigados pelos assassinatos de Haylton Carlos Gomes Escafura — herdeiro de um dos clãs ligados à exploração do jogo do bicho no Rio de Janeiro — e de sua então namorada, a soldado Franciene de Souza. Os crimes ocorreram em 2017.

O mandado de prisão é cumprido contra Marcelo Simões Mesqueu, conhecido como “Cupim”, denunciado à Justiça no último dia 23 de junho pelo GAECO por homicídio. Os mandados de busca e apreensão miram outros seis investigados — incluindo dois policiais militares — e foram expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, a pedido do MPRJ, para endereços nos municípios do Rio de Janeiro, Cabo Frio e Florianópolis.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma disputa pelo controle de pontos de exploração de jogos de azar. Haylton Carlos teria tentado reassumir os espaços anteriormente arrendados por Cupim junto a José Caruzzo Escafura, o Piruinha, seu pai e integrante da chamada “velha cúpula” da contravenção.

O GAECO apura ainda o possível envolvimento de membros da organização criminosa liderada por Cupim, bem como de matadores ligados ao grupo conhecido como “Escritório do Crime”.

