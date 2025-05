Bombeiro é preso por atirar contra carro em que estava mulher que desistiu de encontro A vítima percebeu um comportamento alterado no homem e decidiu ir embora. Suspeito foi preso por tentativa de homicídio Rio de Janeiro|Do R7 03/05/2025 - 10h46 (Atualizado em 03/05/2025 - 10h47 ) twitter

Bombeiro foi preso por policiais de Nova Iguaçu Reprodução/ Polícia Civil

Um bombeiro militar de 47 anos foi preso, nesta sexta-feira (2), por atirar diversas vezes contra o carro em que estava uma mulher em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, os dois haviam se conhecido em uma academia e combinado de sair para jantar. O encontro aconteceu na última quarta-feira (30).

Ao chegar no local, a mulher percebeu um comportamento alterado no homem e decidiu ir embora. Segundo a polícia, quando a vítima entrou no carro de aplicativo, ele fez disparos na direção do automóvel.

O suspeito foi detido por policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

