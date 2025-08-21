Bombeiros encontram corpo onde pescador desapareceu no Recreio dos Bandeirantes
As buscas foram suspensas até que o reconhecimento seja feito pelo IML (Instituto Médico-legal)
Bombeiros encontraram, na tarde desta quinta-feira (21), um corpo na região Pedra do Roncador, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.
A localidade é a mesma onde um pescador desapareceu ao cair no mar, na última terça-feira (19).
Ao todo, mais de 20 militares participaram das buscas, entre eles mergulhadores. Um helicóptero, drone, botes e motos aquáticas auxiliaram na operação.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou ter suspendido as buscas até que o reconhecimento do cadáver seja feito pelo IML (Instituto Médico-legal).
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp