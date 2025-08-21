Bombeiros encontram corpo onde pescador desapareceu no Recreio dos Bandeirantes As buscas foram suspensas até que o reconhecimento seja feito pelo IML (Instituto Médico-legal) Rio de Janeiro|Do R7 21/08/2025 - 18h23 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h23 ) twitter

Bombeiros faziam buscas por pescador desaparecido Reprodução/Record Rio

Bombeiros encontraram, na tarde desta quinta-feira (21), um corpo na região Pedra do Roncador, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

A localidade é a mesma onde um pescador desapareceu ao cair no mar, na última terça-feira (19).

Ao todo, mais de 20 militares participaram das buscas, entre eles mergulhadores. Um helicóptero, drone, botes e motos aquáticas auxiliaram na operação.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou ter suspendido as buscas até que o reconhecimento do cadáver seja feito pelo IML (Instituto Médico-legal).

