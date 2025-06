Bombeiros fazem buscas na Floresta da Tijuca por turista russo com cidadania britânica desaparecido no Rio Na segunda (9), Denis Kopanev saiu de residência na Gávea para encontrar um amigo, mas não chegou ao local marcado Rio de Janeiro|Do R7 14/06/2025 - 14h13 (Atualizado em 14/06/2025 - 14h14 ) twitter

Turista russo com nacionalidade britânica está desaparecido no Rio RECORD

Bombeiros fazem buscas na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, pelo turista russo com cidadania britânica Denis Kopanev, de 33 anos. Ele está desaparecido há cinco dias.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação começou na noite de sexta-feira (13) com o apoio da Polícia Civil, que contribui com informações para orientar o trabalho.

A corporação informou que militares especializados em busca e salvamento em áreas de matas e florestas, incluindo montanhistas e equipes com cães farejadores, participam da ação.

O caso é investigado pela DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros). Na segunda-feira (9), Denis Kopanev saiu da casa onde estava hospedado na Gávea, na zona sul, para encontrar um amigo, mas não chegou ao local marcado.

Uma câmera de segurança da residência gravou o último registro antes de Denis sumir. Os pertences dele, incluindo o passaporte, foram encontrados no imóvel.

Desde então, familiares e amigos tentam fazer contato com o turista. O Disque Denúncia divulgou um cartaz para pedir informações para localizar o paradeiro dele.

