Bombeiros resgatam 73 pessoas atingidas por fortes ventos no mar da Praia do Leme Mais de 100 pessoas praticavam stand-up paddle; pelo menos oito vítimas receberam atendimento médico no local Rio de Janeiro|Do R7 21/06/2025 - 11h04 (Atualizado em 21/06/2025 - 11h04 )

Bombeiros resgatam 73 pessoas atingidas por fortes ventos durante prática de stand-up paddle na Praia do Leme Reprodução / Corpo de Bombeiros

Na manhã deste sábado (21), mais de 100 pessoas praticavam stand-up paddle na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, quando foram surpreendidas por fortes ventos.

Por volta das 07h20, uma forte rajada atingiu o grupo, que foi jogado com as pranchas para o alto-mar.

O Corpo de Bombeiros agiu rápido e resgatou 73 delas, que não conseguiram retornar à orla. Pelo menos oito vítimas receberam atendimento médico no local.

Guarda-vidas, embarcações de resgate e helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas atuaram na operação.

