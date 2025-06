Brasileira cai em trilha de vulcão na Indonésia e espera resgate Juliana Marins, de 26 anos, foi parar a uma distância de cerca de 300 metros da trilha; até o momento, não há previsão de resgate Rio de Janeiro|Do R7 21/06/2025 - 10h47 (Atualizado em 21/06/2025 - 10h47 ) twitter

Brasileira cai em trilha de vulcão na Indonésia e espera resgate

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, de Niterói, no Rio de Janeiro, caiu de uma trilha ao vulcão Rinjani, em Lombok, na Indonésia, durante a madrugada de sábado (21), pelo horário local, noite de sexta-feira (20), no horário de Brasília.

Juliana rolou a montanha e foi parar a cerca de 300 metros da trilha. A brasileira já aguarda o resgate há mais de 12 horas. A ajuda não pode ser feita a pé. Nenhum outro tipo de resgate foi conseguido até agora.

A família foi encontrada através de redes sociais e avisada do acidente. Um outro grupo de montanhistas, que passava pela área, fez registros de Juliana com um drone. Segundo eles, a brasileira está muito debilitada e não consegue se mexer.

A embaixada brasileira na Indonésia foi contactada pela família da mulher e afirmou estar em contato com as autoridades para viabilizar o resgate.

