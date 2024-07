Brigadeirão envenenado: Polícia indicia namorada, cigana e mais 4 envolvidos no caso Julia Pimenta e Suyany Breschak, que já estão presas, respondem pela morte do empresário Luiz Marcelo Ormon e outros crimes

A polícia indiciou, nesta sexta-feira (12), seis pessoas envolvidas no caso da morte do empresário Luiz Marcelo Antonio Ormon com um brigadeirão envenenado, no Rio de Janeiro. Entre elas estão a namorada da vítima, Julia Pimenta, e a cigana Suyany Breschak, que já estão presas. As duas devem responder por homicídio, associação criminosa, estelionato, entre outros crimes.

De acordo com o relatório final da 25ª DP (Engenho Novo), as mulheres planejaram, prepararam e causaram a morte de Luiz Marcelo com medicamentos de uso restrito misturados ao doce servido à vítima, em maio deste ano. Além disso, Julia e Suyany se apropriaram dos bens do empresário após o crime.

Ainda de acordo com o documento, dois homens que receberam pertences da vítima — pistolas, computadores, aparelho telefônico, aparelho de ar-condicionado, além de, possivelmente, relógios e outras joias — para negociá-los devem responder por receptação e fraude processual.

Outros dois suspeitos foram indiciados por adquirir as armas do empresário.