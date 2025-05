Câmara do Rio aprova projeto de lei que cria o ‘Dia da Cegonha Reborn’ A proposta defende a data de 4 de setembro no calendário da cidade para homenagear as artesãs que fabricam bonecos ultrarrealistas Rio de Janeiro|Do R7 08/05/2025 - 13h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebês ultrarrealistas fazem sucesso com crianças e adultos RECORD

Em meio à febre dos bonecos ultrarrealistas que imitam bebês, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, na quarta-feira (7), o projeto de lei que cria o “Dia da Cegonha Reborn”.

A proposta do vereador Vitor Hugo (MDB) defende que a data de 4 de setembro seja incluída no calendário da cidade para celebrar as artesãs — chamadas de cegonhas — que fabricam os bebês reborn.

O texto reconhece a surpresa com o novo universo que envolve até parto, mas ressalta os casos em que bebês reborn são utilizados como terapia por psicólogos para o restabelecimento de lutos e outros traumas.

“Nos casos de falecimento de um filho recém-nascido, o bebê reborn é utilizado por um curto período, sempre sob orientação profissional, auxiliando no processo de recomposição da mãe ou o pai enlutado”, diz um trecho da justificativa.

‌



Agora, o PL 1892/2023 segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp