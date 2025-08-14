Câmara do Rio aprova projeto que muda divisão territorial da cidade para criação da zona sudoeste A proposta segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes Rio de Janeiro|Do R7 14/08/2025 - 18h06 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Barra da Tijuca é um dos bairros de que deverá integrar a zona sudoeste

Nesta quinta-feira (14), a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que modifica a divisão territorial da cidade para a criação da zona sudoeste. Agora, a proposta segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.

De acordo com o texto, 20 bairros devem sair do mapeamento da zona oeste para integrar a nova região. São eles:

Anil

Barra da Tijuca

Camorim

Cidade de Deus

Curicica

Freguesia

Gardênia Azul

Grumari

Itanhangá

Jacarepaguá

Joá

Praça Seca

Pechincha

Rio das Pedras

Recreio dos Bandeirantes

Tanque

Taquara

Vargem Grande

Vargem Pequena

Vila Valqueire

O vereador Dr. Gilberto (PSD), que é autor do projeto, explicou que a medida não deve resultar em aumento de impostos, como IPTU.

Segundo ele, entre os objetivos da proposta está a orientação do desenvolvimento da área.

‌



“O objetivo principal desse projeto é qualificar a expansão urbana e, principalmente, a distribuição espacial desses bairros que ficaram sem qualquer zoneamento. Nada será alterado, as regiões administrativas serão as mesmas, os bairros continuarão na AP4, não ocorrerão despesas extras, ordenadas ou não pelo Poder Executivo”, disse o parlamentar.

Porém, o projeto enfrentou críticas do vereador Pedro Duarte (Novo):

‌



“Acredito que o projeto fragmenta mais a cidade. O nosso esforço tem que ser mais no sentido de integrá-la mais e não fragmentá-la. Fora que já temos uma divisão oficial da cidade, que são as áreas de planejamento do município. À AP5 pertencem Campo Grande, Realengo, Bangu e Santa Cruz. E à AP4 pertencem a Barra da Tijuca, as Vargens, Recreio e Jacarepaguá. Essa divisão é usada para leis orçamentárias e leis de diretrizes, por exemplo.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp