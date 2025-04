Carro de deputado federal é atingido por tiros perto de Antares, no Rio Criminosos de fuzil dispararam mais de 30 vezes contra o veículo em que estava Sargento Portugal. Ninguém ficou ferido Rio de Janeiro|Do R7 17/04/2025 - 12h25 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h32 ) twitter

Carro em que parlamentar estava é blindado RECORD

O carro do deputado federal José Portugal Neto, mais conhecido como Sargento Portugal, foi atingido por cerca de 10 tiros perto da comunidade de Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (17).

De acordo com as primeiras informações, o parlamentar estava a caminho de uma inauguração de um projeto social na região.

Ao passar pela avenida do Antares, criminosos de fuzil dispararam mais de 30 vezes contra o veículo. O deputado federal estava em um automóvel blindado, e ninguém ficou ferido.

A suspeita é que os bandidos tenham confundido o carro oficial com o de rivais.

‌



O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz). Agentes já fizeram uma perícia no local.

Os policiais civis apuram as circunstâncias do ocorrido e tentam identificar a autoria do crime.

