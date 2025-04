Carro é metralhado perto de barricada na zona norte do Rio de Janeiro Veículo foi alvejado por ao menos 17 tiros Rio de Janeiro|Do R7 01/04/2025 - 12h53 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h42 ) twitter

Carro foi fuzilado no Campinho RECORD

Um carro foi metralhado perto de uma barricada na região do Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (1º).

De acordo com as primeiras informações, o veículo foi alvejado por ao menos 17 tiros.

O flagrante foi registrado pelo helicóptero da RECORD. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime.

‌



Nesta tarde, policiais militares usaram um caveirão para chegar até o local.

O veículo teria sido usado por suspeitos e abandonado no sábado (30) após os disparos.

