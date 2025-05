Cartaz pede informações sobre PM procurado por matar pintor em bar no RJ De acordo com a DHBF, o crime teria sido motivado por uma briga entre os dois ocorrida há cerca de dois meses Rio de Janeiro|Do R7 13/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h40 ) twitter

Justiça expediu o mandado de prisão temporária Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo a localização do cabo da Polícia Militar Vinicius Rodrigues Pacheco, de 37 anos, mais conhecido como Lico. Ele é apontado como responsável por matar o pintor Jorge Mauro Ruas de Paiva, de 51 anos, em um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último sábado (10).

De acordo com a DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), o crime teria sido motivado por uma briga entre os dois ocorrida há cerca de dois meses, também em um bar. Ao reencontrar a vítima, Vinicius teria decidido matá-lo.

Câmeras de segurança registraram o momento em que ele fez os disparos enquanto segurava um copo de bebida na outra mão.

A Justiça expediu o mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado.

Quem tiver informações sobre a localização de Vinicius Pacheco, favor denunciar a seu paradeiro pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

