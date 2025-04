Casal é preso suspeito de agredir bebê de cinco meses no RJ Criança está internada em estado grave no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias Rio de Janeiro|Do R7 03/04/2025 - 14h10 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia esteve na residência durante a investigação RECORD

Um casal suspeito de agredir um bebê de cinco meses foi preso por policiais da 56ª DP (Comendador Soares) no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3). A cuidadora da criança e o marido teriam cometido o crime enquanto a mãe trabalhava.

O menino está internado no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, em estado grave. Ele tem várias lesões pelo corpo.

Segundo a polícia, o casal teria alegado que as marcas seriam picadas de mosquito, mas o laudo comprovou as agressões.

‌



A criança foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com lesões na cabeça, olho inchado e fratura no fêmur, após ficar sob cuidados de uma amiga da mãe.

Testemunhas afirmam que o estado do bebê se agravou durante a permanência na casa da cuidadora.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp