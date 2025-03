Casal suspeito de torturar e tentar matar bebê de 11 meses é preso no Rio Segundo vizinhos, a mãe era omissa quanto os cuidados com a criança e sabia dos maus-tratos praticados pelo padrasto Rio de Janeiro|Do R7 12/03/2025 - 18h59 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h59 ) twitter

Criança recebeu alta no início da noite desta quarta (12) Reprodução/Record Rio

Um casal suspeito de torturar e tentar matar um bebê de 11 meses foi preso preventivamente por agentes da 15ª DP (Gávea), na tarde desta quarta-feira (12). A criança chegou a ficar internada em estado grave, mas de acordo com informações da RECORD, ela recebeu alta no início da noite de hoje.

O bebê foi internado no dia 27 de fevereiro no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na zona oeste da cidade, com duas costelas quebradas, laceração hepática, hemorragia interna e hematomas nas costas. Ele foi transferido para o Hospital Federal da Lagoa devido à gravidade das lesões. A mãe e o padrasto alegaram que a criança havia sofrido uma queda enquanto tomava banho, mas os médicos constataram que as lesões não eram compatíveis com o acidente.

Vizinhos afirmaram que se ouvia frequentemente brigas do casal e choros intensos do bebê. Ainda segundo as testemunhas, a mãe era omissa quanto os cuidados com a criança e tinha conhecimento dos maus-tratos praticados pelo padrasto — que é usuário de drogas e tem passagens pela polícia.

A Polícia Civil continua investigando o caso.