Caso Anic: Disque Denúncia pede informações para encontrar três réus foragidos Filhos e namorada de homem que confessou ter matado a advogada tiveram novamente a prisão decretada pela Justiça Rio de Janeiro|Do R7 26/06/2025 - 15h29 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O trio é acusado de participação no plano para matar Anic Divulgação/ Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz para pedir informações que ajudem a localizar três réus acusados da morte da advogada Anic Herdy, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Os procurados são os filhos e a namorada do homem que admitiu ter matado a vítima em fevereiro de 2024. Lourival Correa Netto Fadiga, assassino confesso, continua preso.

Henrique Vieira Fadiga, de 24 anos, Maria Luíza Vieira Fadiga, de 26, e Rebecca Azevedo dos Santos de Carvalho, de 46, já são considerados foragidos da Justiça.

Eles tiveram novamente a prisão preventiva (sem prazo) decretada por homicídio, extorsão e ocultação de cadáver.

‌



Anic foi assassinada em fevereiro de 2024 RECORD

O pedido do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) se baseou em novos elementos na investigação do caso, como a localização do corpo da vítima, o laudo de necropsia, as perícias em veículos utilizados no crime e o conteúdo extraído de aparelhos celulares apreendidos.

Henrique, Maria Luíza e Rebecca estavam em liberdade desde o ano passado por serem réus primários e possuírem bons antecedentes.

‌



Para a Promotoria, a prisão é necessária para manutenção da ordem pública e garantia da instrução criminal, além de evitar possibilidade de fuga, considerando a gravidade dos crimes e as penas elevadas que poderão ser impostas.

Segundo as investigações, os réus arquitetaram um plano que resultou na morte de Anic e na extorsão do viúvo da vítima. O grupo conseguiu obter R$ 4,6 milhões de Benjamin Herdy — herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional.

‌



De acordo com a polícia, a advogada e estudante de psicologia Anic Herdy foi morta em 29 de fevereiro de 2024, após ser atraída por Lourival para um motel, em Petrópolis. O corpo foi ocultado na residência do acusado.

Quem tiver informações sobre os foragidos pode entrar em contato pelos seguintes canais:

Central de atendimento: (021) — 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp