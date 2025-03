Celulares e até roteador de internet são apreendidos em presídios do Rio Alvos da operação foram criminosos do TCP (Terceiro Comando Puro), mesma facção do ‘Peixão’, chefe do tráfico de drogas do Complexo de Israel Rio de Janeiro|Do R7 12/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h25 ) twitter

Parte do material estava escondido em buracos no chão das celas Reprodução/Record Rio

Nove celulares, cinco chips, drogas e até um roteador foram apreendidos durante uma operação da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) nos presídios Esmeraldino Bandeira e Jonas Lopes de Carvalho, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12).

De acordo com os agentes, parte do material estava escondido em buracos cavados nas celas. A ação teve o objetivo de coibir o crime organizado no sistema prisional fluminense.

Os alvos foram lideranças do TCP (Terceiro Comando Puro). A facção é apontada como a segunda maior do estado e a mesma de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, chefe do tráfico de drogas do Complexo de Israel.

Policiais civis e militares estiveram no conjunto de favelas durante a manhã de terça-feira (11) para demolir uma espécie de “resort” construído pela quadrilha. O imóvel era composto por piscina, churrasqueira e até um lago artificial.