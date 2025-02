Centro de Operações do Rio e Defesa Civil Municipal negam ter emitido alerta sobre terremoto Moradores do Rio que usam o sistema operacional Android no celular foram surpreendidos com a notificação por volta das 2h20 Rio de Janeiro|Do R7 14/02/2025 - 12h58 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h58 ) twitter

Moradores do Rio receberam alerta durante a madrugada RECORD

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio e a Defesa Civil municipal negaram ter emitido qualquer alerta para suposto terremoto na madrugada desta sexta-feira (14).

Moradores do Rio que usam o sistema operacional Android no celular foram surpreendidos com a notificação por volta das 2h10.

A mensagem informava sobre um abalo sísmico de magnitude 5,5 na escala Richter na região de Ubatuba, em São Paulo.

As autoridades em São Paulo também negaram o envio do alerta. O Centro de Sismologia da USP confirmou que não houve registro de tremor no estado de São Paulo.

‌



Já o Observatório Nacional disse que nenhum evento sísmico foi detectado na costa brasileira nesse período e responsabilizou o Google pela mensagem equivocada.

A empresa ainda não se manifestou sobre o caso.

‌



A Defesa Civil do município do Rio de Janeiro e o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-RIO) informam que não emitiram qualquer alerta sobre possível terremoto na madrugada desta sexta-feira (14/02/2025). pic.twitter.com/xVgXZoSPRH — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 14, 2025