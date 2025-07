Chefe de milícia de Belford Roxo é preso em ‘home office’ na Região dos Lagos De acordo com os investigadores, o criminoso fugiu do local de atuação da quadrilha após se sentir acuado Rio de Janeiro|Do R7 16/07/2025 - 18h06 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h06 ) twitter

Segundo a investigação, o homem comandava a quadrilha à distância Divulgação/Polícia Civil

Um homem apontado como o chefe de uma milícia de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso nesta quarta-feira (16) durante uma operação da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Contra ele havia dois mandados de prisão preventiva em aberto.

De acordo com os investigadores, Jefferson Damazio Luqueti fugiu do local de atuação da quadrilha após se sentir acuado. Desde então, o suspeito liderava à distância o grupo que praticava extorsões a moradores e comerciantes de forma violenta.

O homem foi localizado a partir de informações do setor de inteligência em conjunto com a Polícia Militar. Agora, as investigações tentam encontrar outros integrantes do bando.

