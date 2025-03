Chefe de quadrilha que aplicava golpe da falsa garota de programa é presa no Rio De acordo com as investigações, o grupo criminoso extorquiu ao menos 30 vítimas Rio de Janeiro|Do R7 29/03/2025 - 12h08 (Atualizado em 29/03/2025 - 12h08 ) twitter

Policiais civis da Delegacia de São Cristóvão prenderam a mulher Divulgação/ Polícia Civil

Uma mulher apontada como chefe de uma quadrilha que aplicava o golpe da falsa garota de programa foi presa na linha Amarela, na altura da saída 10, perto de um dos acessos ao Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na sexta-feira (29).

De acordo com a polícia, a suspeita estava foragida da Justiça desde o ano passado. Outros dois familiares dela já haviam sido presos por envolvimento nos crimes.

Segundo as investigações, o grupo criminoso foi responsável por extorquir ao menos 30 vítimas. O golpe envolvia falsas ofertas de garotas de programa e o uso de imagens de policiais militares para intimidar os alvos.

A polícia descobriu que a mulher ostentava uma vida de luxo nas redes sociais e se apresentava como criadora de conteúdo e especialista em maquiagem.

