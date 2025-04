Chefe do tráfico ligado ao TCP é preso na Região Serrana do Rio Traficante conhecido como “Leozin” assumiu o controle da comunidade da Beira Linha depois da prisão do irmão, “Cabeção” Rio de Janeiro|Raian Cardoso, da RECORD 14/04/2025 - 15h29 (Atualizado em 14/04/2025 - 15h31 ) twitter

Homem foi preso em Teresópolis RECORD

O novo chefe do tráfico de drogas na comunidade da Beira Linha, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, foi preso em flagrante com uma pistola e drogas, na madrugada do último sábado (12).

Leonardo de Souza Idair, conhecido pelo apelido de “Leozin”, foi capturado por agentes da 110ª DP (Teresópolis) durante uma operação coordenada pelos delegados Márcio Dubugras e Guilherme Ferrite.

Com Leozin, a polícia apreendeu uma pistola com a numeração raspada, de uso restrito, além de uma grande quantidade de drogas pronta para venda.

Leozin resistiu à prisão, foi contido e levado para a sede da delegacia, onde acabou autuado pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito e resistência.

‌



“Ele resistiu à prisão. Ele responde a vários crimes, como tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e porte de armas”, disse o delegado Márcio Dubugras, titular da Delegacia de Teresópolis.

O traficante é ligado ao TCP (Terceiro Comando Puro) e recebe o apoio logístico e financeiro de traficantes de drogas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

‌



A Polícia Civil monitora a tentativa de expansão do TCP na Região Serrana. A ação aconteceu por volta das 4h da manhã, após um trabalho de inteligência que identificou movimentações suspeitas na comunidade.

De acordo com o Comissário Luiz Cláudio, Chefe de Investigação da 110ª DP, Leozin havia assumido o comando do tráfico no local no início de março, logo após a prisão do antigo líder, seu irmão, identificado como “Cabeção”.

‌



Os policiais fizeram um cerco em um dos principais pontos de venda de drogas da favela Beira Linha e flagraram traficantes atuando na região. Ao perceber a presença dos agentes, Leozin tentou fugir e se desfazer do material ilícito, mas foi rapidamente alcançado e preso.

A Polícia Civil informou que o preso será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

