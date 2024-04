Rio de Janeiro |Do R7

Chuvas intensas no Rio de Janeiro deixam 8 mortos; quase 600 pessoas estão desabrigadas Ao menos 160 vítimas foram resgatadas com vida pelos bombeiros. Entre elas uma criança, de 4 anos, que estava sob escombros

Petrópolis foi a cidade mais castigada pelas chuvas Petrópolis foi a cidade mais castigada pelas chuvas (Divulgação/ Governo do Estado do Rio)

As chuvas intensas que atingiram o Rio de Janeiro deixaram ao menos oito mortos. Os casos aconteceram nas regiões serrana e dos lagos, além da Baixada Fluminense, entre sexta-feira (22) e sábado (23).

Os bombeiros confirmaram, nesta segunda-feira (25), ter resgatado 160 pessoas com vida em todo o estado. Entre elas uma criança, de 4 anos, que ficou mais de 16 horas sob os escombros.

Os militares foram acionados para 257 ocorrências desde a última quinta-feira (21), quando a frente fria começou a provocar a instabilidade no tempo. Foram registrados 31 desabamentos ou deslizamentos e mais de 111 inundações ou alagamentos.

Por causa dos temporais dos últimos três dias, ao menos 594 pessoas estão desabrigadas e outras 173 desalojadas, de acordo com informações do governo estado.

Petrópolis

Em 24 horas, choveu mais do que o esperado para o mês Em 24 horas, choveu mais do que o esperado para o mês (Divulgação/ Governo do Estado do Rio)

O município de Petrópolis foi a região mais castigada pelos temporais desde sexta (22). Segundo o serviço de meteorologia, choveu cerca 300 mm em 24 horas, volume maior do que o previsto para todo o mês de março.

Quatro pessoas da mesma família morreram soterradas após um deslizamento de terra.

Uma criança foi salva sob os escombros depois de 16 horas. A menina, de 4 anos, foi levada ao hospital, onde precisou ficar internada com quadro de saúde estável.

Teresópolis

Também na região serrana, na vizinha Teresópolis, duas pessoas morreram em um desabamento de uma casa.

Baixada Fluminense

Em Duque de Caxias, um motorista que dirigia um caminhão capotou como veículo na pista molhada e caiu em um córrego. Ele morreu afogado.

Arraial do Cabo

Na cidade de Arraial do Cabo, na região dos lagos, um vendedor ambulante morreu atingido por um raio no Pontal do Atalaia. A descarga elétrica deixou outros dois feridos.

As previsões de temporais levaram a prefeitura a suspender as atividades turísticas até segunda.