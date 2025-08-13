Cidade de Deus e Gardênia: operação tem presos, mortos e policial baleado; trânsito é interditado em vias importantes O Centro de Operações do Rio recomenda que a população evite a região e busque rotas alternativas Rio de Janeiro|Do R7 13/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h03 ) twitter

Motoristas tentaram se proteger de tiroteio na avenida Ayrton Senna Reprodução/Record Rio

Uma grande operação policial nas comunidades Cidade de Deus e Gardênia, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (13), prendeu ao menos oito suspeitos e apreendeu armamentos. Os tiroteios deixaram quatro mortos e um policial do Bope (Batalhão de Operações Especiais) ferido.

Desde o início da manhã, as polícias Civil e Militar atuam nas regiões em uma ação para conter a expansão da facção Comando Vermelho.

Em retaliação, criminosos sequestraram um ônibus e atravessaram o veículo na rua Edgar Werneck, em Jacarepaguá, perto da Cidade de Deus.

Durante a operação, policiais entraram em um mangue para vasculhar uma área de mata, perto da Vila do Pan, na Barra da Tijuca, onde suspeitos se escondido durante a fuga.

‌



De acordo com informações da polícia, o traficante conhecido como Matuê, apontado como chefe do crime na região, estaria ferido na localidade.

A polícia montou um cerco. Durante o tiroteio, um policial foi ferido no braço. Ele foi levado de helicóptero para o Hospital Central da Pm, no Estácio, na zona norte. O quadro de saúde dele é considerado estável.

‌



Linha Amarela e avenida Ayrton Senna

Importantes vias que ficam próximas à área de atuação da polícia foram impactadas. A avenida Ayrton Senna e a linha Amarela tiveram o trânsito interrompido temporariamente.

Por volta das 14h, a RECORD flagrou o momento em que pessoas que passavam pela Ayrton Senna abandonaram os veículos com medo de tiroteios.

‌



O COR (Centro de Operações da Prefeitura do Rio) orientou a população a evitar a região.

A recomendação é para os motoristas utilizarem rotas alternativas como o Alto da Boa Vista ou a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá.

O policiamento está reforçado na área.

Apreensões

Até o início da tarde, os agentes haviam apreendido dois fuzis, duas pistolas, um revólver e três granadas, além de munições e carregadores, durante a ação na Gardênia Azul.

