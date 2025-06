Com previsão de temperatura mínima de 13 °C, Rio pode ter fim de semana gelado e frio recorde De acordo com o Sistema Alerta Rio, não deve mais chover entre sexta (13) e domingo (15) Rio de Janeiro|Do R7 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

Temperatura mínima pode cair mais um pouco nos próximos dias Fernando Frazão/ Agência Brasil

A onda de frio que atingiu o Rio de Janeiro pode derrubar ainda mais a temperatura nos próximos dias e levar a cidade a bater um novo recorde no ano.

Nesta quinta-feira (12), ainda há previsão de chuva fraca e ventos de moderados a fortes. As temperaturas devem variar entre 24 °C e 14 °C.

Entre sexta (13) e sábado (14), o céu fica claro e não chove, de acordo com o Sistema Alerta Rio. No entanto, a temperatura mínima pode cair mais um pouco e chegar a 13 °C — o que pode ser o menor índice do ano.

Em 2025, o recorde de frio registrado na cidade foi de 13,7 °C. O COR (Centro de Operações do Rio) informou que a medição ocorreu na estação Alto da Boa Vista, na zona norte, no dia 25 de maio.

Veja a previsão do Alerta Rio para os próximos dias:

Segundo o serviço de meteorologia do município, o tempo permanece estável no Rio até domingo (15), quando as temperaturas estarão em elevação.

Quinta (12): Max.: 25 °C, mín.: 14 °C;

Sexta (13): Max.: 26 °C, mín.: 13 °C;

Sábado (14): Max.: 28 °C, mín.: 13 °C;

Domingo (15): Max.: 30 °C, mín.: 15 °C.

