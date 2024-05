Alto contraste

Agentes tentam identificar os pais da criança (Divulgação/Polícia Civil)

Um bebê foi encontrado morto em meio ao lixo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (7).

O corpo estava na rua Rio Bonito, no bairro do Gramacho, e foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal). Uma perícia deve apontar se a vítima já nasceu sem vida ou as circunstâncias do morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela DHBF (Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense). Os agentes tentam identificar os pais da criança.