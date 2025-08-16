Corpo de homem é encontrado em avenida na Gardênia Azul, zona oeste do Rio Segundo a PM, corpo de Aroldo Ricardo da Silva Souto apresentava marcas de tiro Rio de Janeiro|Do R7 16/08/2025 - 11h24 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h24 ) twitter

Segundo a PM, corpo de Aroldo Ricardo da Silva Souto apresentava marcas de tiro Reprodução

O corpo de um homem foi encontrado na avenida Ayrton Senna, na altura da Gardênia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde de sexta-feira (15).

Policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para a ocorrência. De acordo com a PM, os agentes constataram a morte de Aroldo Ricardo da Silva Souto, vítima de disparos de arma de fogo.

De imediato, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). O policiamento foi reforçado na região.

