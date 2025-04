Corpo de mulher é encontrado enterrado no quintal de residência em Caxias (RJ) A vítima foi identificada como Dulcilene da Costa Rodrigues, de 39 anos, segundo policiais militares Rio de Janeiro|Do R7 22/04/2025 - 15h34 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h37 ) twitter

Corpo foi encontrado em quintal da residência RECORD

O corpo de uma mulher foi encontrado parcialmente enterrado no quintal de uma casa no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (22).

O cadáver foi localizado por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) após denúncias. A vítima foi identificada como Dulcilene da Costa Rodrigues, de 39 anos.

De acordo com vizinhos, Dulcilene havia sido vista pela última vez na sexta-feira (18). Segundo moradores da região, o namorado da vítima é o principal suspeito do crime.

A área foi isolada pela PM para perícia. A DHBF (Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense) foi acionada para a ocorrência.

