Corpos de vítimas da tragédia com ônibus na Bahia começam a ser enterrados no Rio Cléa da Conceição, de 74 anos, será sepultada no cemitério de Inhaúma, na zona norte

Acidente com ônibus na Bahia deixou nove mortos

Começam a ser enterrados neste sábado (13) os corpos das vítimas do acidente com um ônibus de turismo na Bahia, que terminou com a morte de 9 pessoas e 23 feridos. Uma das vítimas, Cléa da Conceição, de 74 anos, vai ser sepultada no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro.

Outras três vítimas serão enterradas em Sulacap, na zona oeste. São elas: Maria José Nicomedes Sinfronio, Doralice Conceição e Irapuã de Azevedo.

As vítimas estavam no ônibus de uma excursão que saiu da zona oeste do Rio com destino à Porto Seguro. O acidente foi na madrugada de quinta-feira (11), na altura de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, a 200km da cidade turística.

As nove vítimas do acidente faziam parte de um grupo de aposentados que faz excursões há mais de 20 anos junto.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil investigam o caso. Um vídeo gravado pelo motorista de um carro que vinha atrás do ônibus mostra uma van no sentido oposto e o ônibus tombado em uma curva. Testemunhas e os motoristas foram convocados para prestar depoimento.

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o ônibus tem Certificado de Segurança Veicular (CSV) e tacógrafo regularizados.