Corregedoria encontra máquina de cigarros e faz perícia para confirmar se é o equipamento furtado no Rio Maquinário de cinco toneladas havia desaparecido do galpão da Cidade da Polícia; investigação sobre sumiço continua

Máquina de fazer cigarros é localizda no Rio

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil localizou, nesta sexta-feira (22), uma máquina de cigarros semelhante a que tinha sido furtada do galpão da Cidade da Polícia, no centro de comando da Polícia Civil do estado, na zona norte do Rio.

O equipamento foi encontrado na Penha, na zona norte, depois de investigações e expedição de um mandado de busca e apreensão. Equipes da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) também participaram da ação.

O equipamento passa por perícia para confirmar se é o mesmo que desapareceu.

A máquina de cigarros havia sido apreendida em julho de 2022, em uma operação contra o trabalho escravo numa fábrica clandestina de cigarros, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que produzia 2.500 cigarros por minuto.

Antes de simplesmente desaparecer, a máquina estava guardada no galpão de bens apreendidos da Delegacia de Cargas, localizado nos fundos do complexo da Polícia Civil. A investigação sobre o sumiço do maquinário segue em andamento.