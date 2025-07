Criança morre e mulher fica ferida em ataque a tiros contra policial militar em Caxias Segundo informações obtidas pelo R7, as vítimas seriam sobrinho e irmã do agente Rio de Janeiro|Monique Pires, da RECORD, com R7 31/07/2025 - 17h12 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h40 ) twitter

Os três foram atacados quando entravam em um carro Imagens enviadas ao R7

Uma criança de três anos morreu e uma mulher ficou ferida na cabeça durante um ataque a tiros contra um policial militar aposentado na tarde desta quinta-feira (31), no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo informações obtidas pelo R7, as vítimas seriam sobrinho e irmã do agente. A mulher foi socorrida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, onde passa por cirurgia. Não há informações sobre o quadro de saúde dela.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Na filmagem, é possível ver que o PM e a família embarcavam em um carro quando foram surpreendidos por criminosos em outro veículo. Houve troca de tiros.

De acordo com a Polícia Militar, um suspeito de envolvimento no crime deu entrada no hospital de Saracuruna com um tiro no tórax. O quadro de saúde é estável. Segundo apuração da RECORD, ele foi reconhecido pelo policial como um dos autores do ataque.

‌



O automóvel usado pelos bandidos foi abandonado na avenida Leonel de Moura Brizola, na altura do bairro Vila Rosário, também em Caxias. O caso é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).

