Criminosos invadem agência bancária na zona oeste do Rio Eles quebraram os vidros durante o ataque; Polícia Federal fez perícia e prédio foi isolado nesta quarta-feira (1)

Criminosos invadiram uma agência bancária na madrugada desta quarta-feira (1), no bairro Anil, zona oeste do Rio de Janeiro. Os vidros do prédio ficaram estilhaçados após o ataque dos ladrões. A Polícia Federal foi chamada para a perícia. O local passou a manhã isolado para o trabalho de investigação. Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de arrombamento. De acordo com o comando da unidade, a equipe foi chamada por funcionários da instituição bancária, que informaram aos policiais que a porta principal que dá acesso aos caixas eletrônicos estava com sinais de arrombamento. Informou ainda que a investigação será conduzida pela Polícia Federal.