Criminosos são presos por sequestrar e roubar caminhão com carga de carne no Rio De acordo com o motorista, a mercadoria que foi roubada está avaliada em R$ 500 mil

Rio de Janeiro|Jéssica Lins,*do R7 19/03/2024 - 10h03 (Atualizado em 01/04/2024 - 09h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share