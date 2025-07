Cúpula do BRICS: Veja o que abre e o que fecha no Rio no feriado desta segunda (7) A reunião dos líderes mundiais vai alterar a rotina na cidade. Haverá esquema especial para operação do trânsito Rio de Janeiro|Do R7 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

MAM recebe reuniões do BRICS Fernando Frazão/Agência Brasil

A reunião da cúpula do BRICS vai alterar a rotina do Rio de Janeiro. Para garantir a realização do evento diplomático, a prefeitura decretou feriado municipal nesta segunda-feira (7).

Em razão das necessidades de segurança e organização, os arredores do MAM (Museu de Arte Moderna), sede do encontro, sofrem intervenções, como bloqueios no trânsito e nas passarelas do Aterro do Flamengo.

Na avenida Atlântica, o plano operacional prevê restrições ao tráfego e a pedestres para a circulação das comitivas. O estacionamento fica proibido em toda a orla de Copacabana, Ipanema e Leblon.

Apesar do feriado, não haverá áreas de lazer no Aterro do Flamengo e na orla da zona sul, onde está hospedada a maioria dos convidados.

‌



O Aeroporto Santos Dumont estará fechado para pousos e decolagens — somente serão permitidas atividades previamente autorizadas.

O que abre e o que fecha

As agências bancárias e as instituições de ensino não abrem hoje. Os postos do Detran RJ também não irão funcionar na capital fluminense.

‌



Os super postos do Jaé abrem das 7h às 19h. Os demais pontos de atendimento funcionam em horário reduzido: 9h às 12h. Somente as unidades Centro 1 e Taquara estarão fechadas.

Por outro lado, o decreto estabelece que o feriado não vale para os seguintes estabelecimentos:

‌



comércio de rua;

bares e restaurantes;

hotéis, hospedarias e pousadas;

centros e galerias comerciais e shopping centers;

estabelecimentos culturais como teatros, cinemas e bibliotecas;

pontos turísticos;

empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como empresas programadoras e de produção de televisão por assinatura;

indústrias localizadas nas zonas norte e oeste;

padarias;

estabelecimentos que desenvolvam as atividades através de trabalho remoto;

estabelecimentos prestadores de serviços e atividades essenciais.

A prefeitura destacou que também funcionam normalmente os serviços indispensáveis à saúde e ao bem-estar da população:

Serviços de saúde, públicos ou privados, como hospitais, clínicas, postos de saúde e serviços de atendimento móvel de urgência;

Serviços de segurança pública e privada, incluindo vigilância patrimonial;

Serviços de transporte público;

Serviços de coleta de lixo, limpeza urbana, varrição e demais serviços de manejo de resíduos sólidos;

Estabelecimentos nos quais se desenvolvam atividades e exercícios físicos;

Serviços funerários;

Estabelecimentos atacadistas, bem como os que realizem o armazenamento e a distribuição de produtos.

