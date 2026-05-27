Decisão do STF muda regras tributárias e aumenta pressão sobre empresas Saiba como se proteger das mudanças e evitar riscos financeiros

nova interpretação da Corte sobre a Lei nº 9.430/96, artigo 74, altera os efeitos de decisões judiciais definitivas relacionadas à área tributária Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil / CP

Uma recente mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal provocou preocupação no setor empresarial e reacendeu o debate sobre segurança jurídica no Brasil. A nova interpretação da Corte sobre a Lei nº 9.430/96, artigo 74, altera os efeitos de decisões judiciais definitivas relacionadas à área tributária e pode impactar empresas que, há anos, utilizavam mecanismos de compensação fiscal autorizados anteriormente pela Justiça.

O novo cenário exige atenção redobrada das companhias, principalmente na revisão de estratégias tributárias e na análise de possíveis riscos fiscais. Com a atualização do entendimento, decisões antigas favoráveis aos contribuintes podem deixar de produzir efeitos quando houver posicionamento posterior contrário firmado pelos tribunais superiores.

‌



Na prática, isso abre espaço para cobranças futuras e amplia a necessidade de adequação das empresas às interpretações mais recentes da legislação tributária.

O movimento também reforça a importância de uma gestão fiscal mais preventiva, com acompanhamento constante das mudanças jurídicas e regulatórias. Para advogados e tributaristas, o tema deve gerar novos debates no Judiciário e pressionar empresas a revisarem planejamentos tributários adotados nos últimos anos, especialmente aqueles baseados em decisões judiciais de longo prazo.

‌



Com tantas decisões e reformulações tributárias formuladas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), pode ser difícil manter uma estratégia adequada para uma empresa operar com eficácia por longos períodos. Aqueles empresários que não estiverem preparados para avaliar riscos fiscais e ambientes jurídicos podem sofrer com grandes prejuízos financeiros.

As operações tributárias sofrem constantes alterações nos limites, validações e interpretações, o que obriga empresas a atualizarem suas operações fiscais para evitar possíveis perdas.

‌



Por isso, empresas como a Marins Consultoria atuam há mais de 50 anos no mercado para garantir a transição fiscal mais segura em meio a tantas mudanças na compensação tributária federal.

A Marins Consultoria opera com um modelo de segurança para seus clientes evitarem possíveis riscos financeiros. Isso permite que seus clientes só efetuem o pagamento após a homologação da Receita Federal.

‌



Além disso, o empresário ainda possui acesso a percentual de deságio relevante, transformando a compensação tributária em uma ferramenta de liquidez, previsibilidade financeira e proteção empresarial.

Empresas interessadas em compensação tributária federal com maior segurança jurídica, previsibilidade financeira e redução de riscos fiscais podem entrar em contato com a Marins Consultoria. marinsconsultoria.com.br