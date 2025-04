Defesa Civil aciona primeiro toque de sirene para chuvas em Petrópolis (RJ) Segundo boletim meteorológico, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, podendo ser pontualmente muito forte Rio de Janeiro|Do R7 04/04/2025 - 16h08 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h08 ) twitter

Órgão enfatizou que ainda não é necessário o deslocamento da população para os pontos de apoio Tânia Rêgo/Agência Brasil

Na tarde desta sexta-feira (4), a Defesa Civil de Petrópolis acionou o primeiro toque de sirene para a possibilidade de chuva moderada a forte na cidade da região serrana do Rio de Janeiro.

O órgão enfatizou que ainda não é necessário o deslocamento da população para os pontos de apoio.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pela prefeitura, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, podendo ser pontualmente muito forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A Defesa Civil pediu que para que os moradores fiquem atentos às próximas atualizações.

As aulas da rede municipal foram suspensas no município, assim como na cidade vizinha Teresópolis.

O alerta de chuva permanece para todo estado.

