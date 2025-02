Defesa pede autorização para Flordelis sair da cadeia para acompanhar enterro da filha Gabriella dos Santos de Souza, de 25 anos, foi encontrada morta em São Gonçalo Rio de Janeiro|Do R7 23/01/2025 - 17h03 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h55 ) twitter

Flordelis está presa pela morte do pastor Anderson do Carmo Fernando Frazão/Agência Brasil

A defesa vai pedir autorização da Justiça para a ex-deputada federal Flordelis sair da cadeia para acompanhar o enterro da filha. A ex-parlamentar segue presa após ter sido condenada a 50 anos de detenção pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.

Gabriella dos Santos de Souza, de 25 anos, foi encontrada morta em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A jovem chegou a ser levada para uma unidade de saúde da região, mas, segundo a Secretaria Municipal de São Gonçalo, já estava sem vida.

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte de Gabriella. Inicialmente, o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). Porém, foi transferido para a Divisão de Homicídios da região. De acordo com informações da RECORD, há suspeita de feminicídio.

Ainda segundo a defesa de Flordelis, a família aguarda os laudos periciais para se manifestar, mas deve comparecer à delegacia para prestar informações às autoridades.

O corpo de Gabriella será enterrado no Cemitério do Pacheco em São Gonçalo, no sábado (25).

