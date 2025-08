Desafio da Ponte: corrida é retomada após 12 anos; veja percurso e alterações no trânsito entre Rio e Niterói A largada acontece no Caminho Niemeyer às 6h30. Já a chegada está prevista para as 9h30 na Praça Mauá Rio de Janeiro|Do R7 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Interdições parciais devem começar a partir da noite de sábado (2) Tânia Rêgo/Agência Brasil

Após 12 anos, o desafio da ponte Rio-Niterói retorna neste domingo (3) e deve reunir cerca de 5.000 corredores, segundo o COR (Centro de Operações e Resiliência Rio).

A largada acontece no Caminho Niemeyer, em Niterói, às 6h30. Já a chegada está prevista para as 9h30 no Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, região central da capital fluminense.

Ao todo, o percurso possui 21 km de extensão e causará alterações no trânsito. (Veja abaixo)

Criada nos anos 1980, a meia maratona teve seis edições. As últimas haviam ocorrido em 2011 e 2013.

‌



Interdições na Ponte Rio-Niterói:

De acordo com a EcoVias Ponte, concessionária responsável pelo trecho que liga a cidade do Rio a Niterói, interdições estão programas a partir da noite deste sábado (2).

22h — Interdição de duas faixas sentido Rio e Niterói;

5h — Interdição de mais uma faixa sentido Rio e sentido Niterói (na altura de Mocanguê, até a Praça de Pedágio);

12h — Previsão de liberação total do fluxo em ambos os sentidos.

A CET Rio (Companhia de Engenharia e Tráfego) também divulgou um cronograma de alterações na cidade.

‌



Das 0h às 12h de domingo (3), o fluxo de veículos será interrompido no túnel Marcello Alencar e na avenida Rodrigo Alves. Os acessos da ponte para a avenida Francisco Bicalho e linha Vermelha também terão interdições.

O Centro de Operações recomenda que motoristas evitem circular pela região do evento e pede atenção às orientações dos agentes e à sinalização implantada. Pedestres devem estar atentos aos locais destinados para travessia.

‌



Desvios e rotas alternativas

Domingo (3), das 0h às 12h

- Linha Vermelha: os condutores deverão acessar a via expressa por meio da agulha na altura da passarela 3 da avenida Brasil.

- Centro: Via B4 e via Binário do Porto, sentido Praça Mauá.

- Tijuca: avenida Professor Pereira Reis, viaduto 31 de Março e avenida Presidente Vargas.

- Zona sul: avenida Professor Pereira Reis, viaduto 31 de Março e túnel Santa Bárbara.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp